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Carrefour veut acquérir l'intégralité des actions de Carrefour Brésil
information fournie par Reuters 11/02/2025 à 20:30

Carrefour SA CARR.PA :

* ANNONCE SON INTENTION D'ACQUÉRIR L'INTÉGRALITÉ DES ACTIONS EN CIRCULATION DE CARREFOUR BRÉSIL ET DE RETIRER L'ENTITÉ DE LA BOURSE DE SAO PAULO - COMMUNIQUÉ

* LE GROUPE, QUI DÉTIENT ACTUELLEMENT 67,4% DE CARREFOUR BRÉSIL, A DÉCIDÉ D'AUGMENTER SA PARTICIPATION À 100%

* LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES SE VERRONT PROPOSER TROIS OPTIONS: 7,7 REAIS BRÉSILIENS EN NUMÉRAIRE PAR ACTION, UNE ACTION CARREFOUR POUR 11.000 ACTIONS CARREFOUR BRÉSIL, OU UNE COMBINAISON À 50% DES DEUX

*

(Rédaction de Paris)

Fusions / Acquisitions

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