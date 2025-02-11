Carrefour veut acquérir l'intégralité des actions de Carrefour Brésil

Carrefour SA CARR.PA :
* ANNONCE SON INTENTION D'ACQUÉRIR L'INTÉGRALITÉ DES ACTIONS EN CIRCULATION DE CARREFOUR BRÉSIL ET DE RETIRER L'ENTITÉ DE LA BOURSE DE SAO PAULO - COMMUNIQUÉ
* LE GROUPE, QUI DÉTIENT ACTUELLEMENT 67,4% DE CARREFOUR BRÉSIL, A DÉCIDÉ D'AUGMENTER SA PARTICIPATION À 100%
* LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES SE VERRONT PROPOSER TROIS OPTIONS: 7,7 REAIS BRÉSILIENS EN NUMÉRAIRE PAR ACTION, UNE ACTION CARREFOUR POUR 11.000 ACTIONS CARREFOUR BRÉSIL, OU UNE COMBINAISON À 50% DES DEUX
*
(Rédaction de Paris)
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