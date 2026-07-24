Carrefour tente de préserver les 15,4 EUR (le plancher du 18 juin) après un gros trou d'air en début de séance et un décrochage de -6% vers 15,25 EUR, les investisseurs sanctionnant une rentabilité inférieure aux attentes malgré une activité commerciale plus dynamique.

Le titre ouvre un gros "gap" de rupture sous 16,43 EUR, ce qui n'est jamais bon signe, d'autant que le support oblique moyen terme (15,9 EUR) semble irrémédiablement compromis.

Un soutien se dessine vers 15 EUR, ex support des 9 et 23 mars, il se trouvera bientôt renforcé par la MM200 qui gravite vers 14,8 EUR.