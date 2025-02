Carrefour: projet de rachat à 100% de la filiale brésilienne information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce son intention d'acquérir les actions détenues par les actionnaires minoritaires de sa filiale brésilienne, Grupo Carrefour Brasil, et de la retirer de la Bourse de São Paulo par le biais d'une fusion d'actions.



Le groupe français, qui détient actuellement 67,4% de Carrefour Brésil, exprime ainsi sa confiance dans la trajectoire de croissance de sa filiale. Par ailleurs, la sortie de la cote permettra une gestion plus agile et un accent renforcé sur l'exécution des opérations.



Les actionnaires minoritaires se verront proposer soit 7,70 Réais brésiliens en numéraire par action Carrefour Brésil, soit une action Carrefour pour 11 actions Carrefour Brésil, soit une combinaison à parts égales de ces deux options.



La transaction, qui a reçu le plein soutien de Peninsula (deuxième actionnaire de Carrefour Brésil), devrait être relutive sur le BNPA de Carrefour dès la première année. Si elle est approuvée en AG, elle devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2025.





