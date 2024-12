Carrefour: plan de rachat d'actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé lundi soir avoir finalisé le programme de rachat d'actions de 700 millions d'euros dont il avait officialisé le lancement en février dernier.



Dans un communiqué, le groupe de distribution indique avoir fait l'acquisition de plus de 47,6 millions de titres sur la base d'un prix unitaire moyen de 14,69 euros.



Carrefour précise avoir racheté par ailleurs 92.734 actions supplémentaires à un prix moyen de 14,26 euros par titre.



Ces actions, ainsi que d'autres actions actuellement auto-détenues et non affectées à des fins d'annulation, sont destinées à couvrir l'allocation d'actions nécessaires aux plans d'attribution d'actions de performance pour 2022 susceptibles d'être livrés en février prochain au bénéfice des salariés du groupe, explique le distributeur.





Valeurs associées CARREFOUR 14,06 EUR Euronext Paris -0,95%