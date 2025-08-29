 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 678,32
-0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour: placement obligataire largement sursouscrit
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 07:07

(Zonebourse.com) - Carrefour annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire pour un montant total de 500 millions d'euros, des obligations à échéance décembre 2028 et portant un coupon fixe de 2,875% par an.

Cette émission a été sursouscrite près de sept fois, 'démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour', selon le géant de la grande distribution.

Les 500 millions d'euros levés seront alloués à la restructuration de la dette de la filiale brésilienne de Carrefour. A ce jour, plus de 1,4 milliard d'euros ont été refinancés en euros, soit la quasi-totalité de la dette de Carrefour Brésil.

Valeurs associées

CARREFOUR
12,4100 EUR Euronext Paris +0,40%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Christel Heydemann (DG d'Orange) : "Les marchés réagissent, à juste titre, à l'instabilité politique en France !"
    Christel Heydemann (DG d'Orange) : «Les marchés réagissent, à juste titre, à l'instabilité politique en France !»
    information fournie par Ecorama 29.08.2025 07:25 

    A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025, au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Christel Heydemann, DG d' Orange . Parmi les sujets abordés : l'instabilité politique française et ses conséquences économiques, l'avenir de la ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 29.08.2025 06:48 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 28/08/2025
    Top 5 IA du 28/08/2025
    information fournie par Libertify 29.08.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Accor , Amazon, Eiffage , ID Logistics , Pernod Ricard . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Le premier secrétaire du PS Olivier Faure aux universités d'été des Ecologistes, à Strasbourg, le 21 août 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    A Blois, Olivier Faure tente de proposer une alternative à François Bayrou
    information fournie par AFP 29.08.2025 04:04 

    Proposer une alternative crédible à François Bayrou et montrer que la gauche peut gouverner. Le patron du Parti socialiste Olivier Faure est très attendu vendredi à Blois où il entend faire "la démonstration qu'il existe un autre chemin" que le budget "inacceptable" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank