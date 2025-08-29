Carrefour: placement obligataire largement sursouscrit information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Carrefour annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire pour un montant total de 500 millions d'euros, des obligations à échéance décembre 2028 et portant un coupon fixe de 2,875% par an.



Cette émission a été sursouscrite près de sept fois, 'démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour', selon le géant de la grande distribution.



Les 500 millions d'euros levés seront alloués à la restructuration de la dette de la filiale brésilienne de Carrefour. A ce jour, plus de 1,4 milliard d'euros ont été refinancés en euros, soit la quasi-totalité de la dette de Carrefour Brésil.





Valeurs associées CARREFOUR 12,4100 EUR Euronext Paris +0,40%