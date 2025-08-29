Carrefour: placement obligataire largement sursouscrit
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 07:07
Cette émission a été sursouscrite près de sept fois, 'démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour', selon le géant de la grande distribution.
Les 500 millions d'euros levés seront alloués à la restructuration de la dette de la filiale brésilienne de Carrefour. A ce jour, plus de 1,4 milliard d'euros ont été refinancés en euros, soit la quasi-totalité de la dette de Carrefour Brésil.
Valeurs associées
|12,4100 EUR
|Euronext Paris
|+0,40%
