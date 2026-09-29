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Carrefour lorgne Codifrance et ses 3 000 supérettes pour 155 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 15:04

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Carrefour aurait proposé 155 millions d'euros au groupe belge Colruyt pour lui racheter Codifrance, spécialiste du commerce alimentaire de proximité, selon La Lettre. L'opération permettrait au distributeur français de mettre la main sur un réseau de plus de 3 000 points de vente approvisionnés par Codifrance.

Parmi eux, environ 800 magasins sont exploités sous différentes enseignes de proximité, notamment Coccinelle, CocciMarket, Panier Sympa, VivEco et Épi Service.

Codifrance emploie plus de 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2025.

Cette acquisition constituerait en quelque sorte un retour aux sources : Codifrance est une vieille connaissance de Carrefour, qui en a été propriétaire par le passé.

En Bourse, le titre Carrefour recule de 1,09% ce mardi à 15h00, après deux séances consécutives dans le vert.

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