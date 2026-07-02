Carrefour galvanisé par UBS

(Zonebourse.com) - Le géant de la distribution ( 4,52%) culmine en tête de l'indice CAC 40, signant sa plus forte hausse en Bourse depuis le début de l'année, après le relèvement de recommandation d'UBS. La banque suisse, qui est passée de neutre à acheter tout en relevant son objectif de cours de 13,20 à 19 euros, estime que les principaux risques opérationnels sont désormais largement intégrés par le marché.

Selon le broker, le profil rendement/risque est désormais attractif, alors que les performances du groupe devraient être nettement plus favorables au second semestre.

La banque met en avant une valorisation particulièrement décotée : Carrefour se négocie sur la base d'environ 9 fois les bénéfices attendus pour 2026, contre une moyenne sectorielle de 12,7 fois, soit une décote proche de 30 %. À cela s'ajoute un rendement du dividende supérieur à 7 %, jugé solidement couvert, ainsi qu'un rendement de flux de trésorerie disponible de 14%, ou 12% hors cessions immobilières, laissant entrevoir un potentiel de redistribution supplémentaire aux actionnaires.

UBS estime par ailleurs que la stratégie Carrefour 2030 constitue un cadre crédible pour relancer la croissance rentable. Le plan repose notamment sur un renforcement de la compétitivité-prix afin de regagner des parts de marché en France, une amélioration de la satisfaction client et une meilleure concentration du portefeuille d'activités. La banque souligne que les premiers signes d'amélioration des prix en France sont encourageants, même si les effets des investissements commerciaux et des cessions d'actifs brouillent encore la lecture des parts de marché.

L'amélioration attendue de la rentabilité constitue un autre pilier de la thèse d'investissement. Carrefour vise une hausse de 25 points de base de sa marge EBIT en 2026, objectif qu'UBS juge soutenu par la réduction des pertes liées à l'intégration de Cora et Match ainsi que par la sortie de Roumanie du périmètre consolidé.

Le broker retient néanmoins des hypothèses prudentes, avec une marge EBIT de 3,0% en 2028 et de 3,2% en 2030, inférieures aux objectifs de la direction (3,2% et 3,5% respectivement), ce qui laisse un potentiel de hausse supplémentaire en cas d'exécution réussie.

Sur le plan géographique, UBS considère que la France demeure le principal levier de création de valeur, grâce à une amélioration progressive des parts de marché et au redressement de la rentabilité de Cora et Match. L'Espagne continue d'afficher des performances de référence dans le secteur, tandis que le Brésil devrait bénéficier d'un environnement plus favorable, porté par une reprise de l'inflation alimentaire et un effet de change redevenu positif.

Carrefour publiera le 23 juillet ses résultats du premier semestre. UBS anticipe un EBIT groupe de 776 millions d'euros, soit une marge de 1,9 %, en progression de 15 points de base, et s'attend à ce que Carrefour confirme ses objectifs annuels.

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