Carrefour chute après des ventes jugées décevantes au T3

Carrefour CARR.PA recule nettement jeudi en Bourse après l'annonce par le distributeur français d'une croissance plus faible que prévu de ses ventes à périmètre constant au troisième trimestre.

A la Bourse de Paris, le titre Carrefour cède 4,26% à 7h55 GMT, deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40, derrière Dassault Systèmes DAST.PA (-14,84%) qui a réduit jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

Au même moment, l'indice parisien .FCHI avance de 0,53%, tandis que le compartiment de l'alimentation et des boissons en Europe .SX3P recule de 0,70%.

Les analystes de Jefferies notent que les ventes à périmètre comparable de Carrefour au troisième trimestre (en excluant l'Argentine) n'ont augmenté que de 0,9% alors que le consensus prévoyait une hausse de 1,8%.

Ils pointent du doigt des faiblesses régionales généralisées, en particulier au Brésil, qui a enregistré une décélération significative des ventes.

L'intermédiaire souligne que les investissements réalisés pour repositionner les magasins ex-Cora en France et la montée en puissance des produits de marques ont pesé sur la performance nationale du groupe.

