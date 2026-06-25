Carrefour, certes dégradé, mais toujours plus digitalisé

carrefour, (Crédit: / Wikimedia Commons)
Une opinion négative et tout peut basculer. Le titre Carrefour, qui gagnait 25 % depuis notre conseil d'achat spéculatif à 13,14 € du 22 mars 2025, a chuté de 6 % jeudi 18 juin, après une note de J.P. Morgan. La banque attend de mauvais résultats au deuxième trimestre: la consommation en Europe patine et le Brésil tarde à se redresser. Toutefois, même s'il est vrai que le pouvoir d'achat en France a souffert de la géopolitique, la fin de la guerre au Moyen-Orient et la baisse du prix de l'essence pourraient redonner un peu de moral aux ménages. Quant au Brésil, il recèle le joyau Atacadao (magasin discount) et sa rentabilité y est forte. Le groupe a racheté ses minoritaires et peut donc en profiter à 100 %.
Magasins intelligents
Par ailleurs, Carrefour entend profiter du développement de l'intelligence artificielle (IA). Il a annoncé l'intégration directe de son offre au sein de ChatGPT, permettant à 26 millions d'utilisateurs de l'interface d'IA en France de réaliser l'intégralité de leur parcours d'achat «de manière fluide». Dans le même temps, l'accord avec VusionGroup, le roi des étiquettes électroniques, va permettre à Carrefour de rendre ses magasins plus intelligents, en analysant mieux les comportements d'achat (la vente de datas aux industriels est très lucrative) et de réduire les coûts logistiques.
Nous conseillons la valeur à l'achat à titre spéculatif. Le groupe a pris de bonnes décisions, telles que la vente des filiales non rentables, le passage des magasins en franchise. etc. Objectif: 20 €.Retrouvez cet article sur INVESTIR
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer