 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
8 148.87
-0.03%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
CAC 40
8 148.87
-0.03%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrefour : Accord avec Galfa pour le rachat par Carrefour de 25 mlns d'actions
information fournie par Reuters26/03/2024 à 08:44

Carrefour SA CARR.PA :

* ACCORD ENTRE CARREFOUR ET GALFA POUR LE RACHAT PAR CARREFOUR DE 25 MILLIONS D'ACTIONS

* ANNONCE AVOIR CONCLU LE 26 MARS 2024 UN ACCORD PORTANT SUR LE RACHAT DE 25 MILLIONS DE SES PROPRES ACTIONS -REPRÉSENTANT ENVIRON 3,5% DE SON CAPITAL - AUPRÈS DE GALFA, FILIALE DE MOTIER

* A LA SUITE DE LA TRANSACTION, LA PARTICIPATION DE GALFA DANS CARREFOUR REPRÉSENTERA 7,71% DU CAPITAL ET 13,3% DES DROITS DE VOTE

* LE PRIX DE CESSION, D'UN MONTANT DE 365 MILLIONS D'EUROS , SERA VERSÉ AU COURS DES PROCHAINS JOURS

* LES ACTIONS RACHETÉES SERONT LIVRÉES APRÈS DÉTACHEMENT DU DIVIDENDE ANNUEL, DANS LES JOURS QUI SUIVRONT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MAI 2024

* GALFA A PAR AILLEURS INDIQUÉ UNE PÉRIODE DE LOCK-UP DE 6 MOIS SUR SA PARTICIPATION, SOUS RÉSERVE D’EXCEPTIONS HABITUELLES

* GALFA A INDIQUÉ SA DÉCISION D’ÉTENDRE LA MATURITÉ D’OPTIONS D’ACHAT POUR 10 MILLIONS D’ACTIONS CARREFOUR JUSQU’EN DÉCEMBRE 2025

Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

(Bureau de Gdansk)

Dividendes

Valeurs associées

CARREFOUR
Euronext Paris -2.66%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank