Carrefour : Accord avec Galfa pour le rachat par Carrefour de 25 mlns d'actions

Carrefour SA CARR.PA :
* ACCORD ENTRE CARREFOUR ET GALFA POUR LE RACHAT PAR CARREFOUR DE 25 MILLIONS D'ACTIONS
* ANNONCE AVOIR CONCLU LE 26 MARS 2024 UN ACCORD PORTANT SUR LE RACHAT DE 25 MILLIONS DE SES PROPRES ACTIONS -REPRÉSENTANT ENVIRON 3,5% DE SON CAPITAL - AUPRÈS DE GALFA, FILIALE DE MOTIER
* A LA SUITE DE LA TRANSACTION, LA PARTICIPATION DE GALFA DANS CARREFOUR REPRÉSENTERA 7,71% DU CAPITAL ET 13,3% DES DROITS DE VOTE
* LE PRIX DE CESSION, D'UN MONTANT DE 365 MILLIONS D'EUROS , SERA VERSÉ AU COURS DES PROCHAINS JOURS
* LES ACTIONS RACHETÉES SERONT LIVRÉES APRÈS DÉTACHEMENT DU DIVIDENDE ANNUEL, DANS LES JOURS QUI SUIVRONT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MAI 2024
* GALFA A PAR AILLEURS INDIQUÉ UNE PÉRIODE DE LOCK-UP DE 6 MOIS SUR SA PARTICIPATION, SOUS RÉSERVE D’EXCEPTIONS HABITUELLES
* GALFA A INDIQUÉ SA DÉCISION D’ÉTENDRE LA MATURITÉ D’OPTIONS D’ACHAT POUR 10 MILLIONS D’ACTIONS CARREFOUR JUSQU’EN DÉCEMBRE 2025
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(Bureau de Gdansk)
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