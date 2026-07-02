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Carrefour : 4% vers 16,40E, efface les pertes de la veille
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 09:52

Carrefour bondit de 4% vers 16,40E, ce qui efface les pertes de la veille : ce mouvement "portes" de saloon a permis de combler le "gap" des 15,62E du 19 juin.

Le titre revient s'équilibre autour de la MM100 qui gravite vers 16,15E, le cours pivot bien établi depuis le 26 mai dernier.

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