CarParts.com s'effondre après que la société explore des alternatives stratégiques, y compris la vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du fournisseur de pièces et accessoires automobiles en ligne CarParts.com PRTS.O chutent de 12,9 % à 0,80 $ après la fermeture des marchés

** La société déclare qu'elle évalue actuellement plusieurs structures de transaction différentes, y compris une vente potentielle

** PRTS affiche un chiffre d'affaires de 151,9 millions de dollars au 2ème trimestre, contre 153,5 millions de dollars prévus par les analystes - LSEG

** L'entreprise s'abstient de fournir des prévisions pour 2025 en disant qu'elle évalue actuellement des alternatives stratégiques en réponse à l'intérêt qu'elle suscite

** "Cela dit, il n'y a aucune garantie que nous parviendrons à une transaction" - PRTS

** En incluant les mouvements de la séance, PRTS est en baisse de 14,9 % depuis le début de l'année