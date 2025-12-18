 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Getlink conclut un accord sur l’indemnisation des pertes d’exploitation d’Eleclink
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 08:59

Le logo de l'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink, anciennement connu sous le nom d'Eurotunnel

Le logo de l'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink, anciennement connu sous le nom d'Eurotunnel

Getlink a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec ses compagnies d’assurance pour l'indemnisation des pertes d’exploitation d’Eleclink consécutives à la suspension de l'activité entre le 25 septembre 2024 et le 5 février 2025.

Le montant total d'indemnités s'élève à 55 millions d'euros et 5 millions d'euros sont d'ores et déjà comptabilisés au premier semestre 2025, selon un communiqué du groupe.

Ce montant sera enregistré dans les comptes consolidés du groupe en 2025, précise le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank