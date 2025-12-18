Getlink conclut un accord sur l’indemnisation des pertes d’exploitation d’Eleclink

Le logo de l'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink, anciennement connu sous le nom d'Eurotunnel

Getlink a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec ses compagnies d’assurance pour l'indemnisation des pertes d’exploitation d’Eleclink consécutives à la suspension de l'activité entre le 25 septembre 2024 et le 5 février 2025.

Le montant total d'indemnités s'élève à 55 millions d'euros et 5 millions d'euros sont d'ores et déjà comptabilisés au premier semestre 2025, selon un communiqué du groupe.

Ce montant sera enregistré dans les comptes consolidés du groupe en 2025, précise le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)