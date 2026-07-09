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Carmila signe l'acquisition d'un centre commercial
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 17:49

La société foncière a signé un accord ferme pour l'acquisition de Grand Quetigny, un centre commercial de 13 650 m², pour un montant de 45 millions d'euros, offrant une rentabilité immédiate nettement supérieure aux critères d'investissement du groupe.

Selon le communiqué de presse, cette transaction va contribuer significativement à l'atteinte de l'objectif annuel d'acquisitions de 100 millions d'euros, et devrait être relutive sur le résultat net par action à hauteur d'environ 1% en année pleine. Elle s'inscrit pleinement dans la politique d'investissement sélective de Carmila, qui privilégie les opportunités à forte rentabilité immédiate associées à des leviers identifiés de création de valeur à court et moyen terme. L'actif de Grand Quetigny répond parfaitement aux critères d'exigence de Carmila en matière de dominance locale et de capacité de transformation immobilière.

Les 66 commerçants du centre commercial affichent une forte productivité avec un chiffre d'affaires moyen d'environ 6 000 EUR/m². Le taux d'effort maitrisé des locataires, et le taux d'occupation autour de 90%, démontrent un potentiel de réversion locative immédiat.

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