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Carmila relève son objectif de résultat net récurrent par action
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 18:08
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Carmila CARM.PA a relevé mercredi son objectif annuel de résultat net récurrent par action, tablant désormais sur 1,87 euro contre 1,84 euro précédemment, le groupe citant le maintien d'un taux d'occupation élevé, une croissance des loyers supérieure à l'indexation et une dynamique positive de la valorisation de ses actifs.

Affichant une croissance organique des loyers nets à périmètre constant de 1,4% sur les six premiers mois de l'année, le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux affiche un Ebitda de 177,8 millions d'euros sur la période.

"Le premier semestre atteint un record en termes de commercialisation, avec 530 baux signés et une réversion positive moyenne de +2,8%", a déclaré dans un communiqué Marie Cheval, présidente-directrice générale de Carmila.

Le groupe annonce également tenir une journée investisseurs (Capital Markets Day) le 19 novembre pour présenter son plan stratégique pour les quatre prochaines années.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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