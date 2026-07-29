Carmila publie ses résultats semestriels 2026

Hausse de la guidance après un premier semestre bien orienté.

La transformation des actifs soutient une forte performance opérationnelle et la croissance de la valeur du portefeuille.

Guidance 2026 de résultat net récurrent par action relevée à 1,87 € (précédemment 1,84 €, vs 1,81 € en 2025)

• Croissance du résultat net récurrent par action attendue à +3,3 % en 2026

• Relèvement de la guidance porté par la performance opérationnelle et l'acquisition de Dijon Grand Quetigny

Forte dynamique sur les trois moteurs de croissance soutenue par la transformation des actifs

• Croissance organique : loyers nets à +1,4 %, (+100 pb au-dessus de l’indexation, dans la continuité d’une sur performance régulière), les restructurations et l’optimisation commerciale ont généré une demande locative record

• Croissance par l’investissement : acquisition pour 45 M€ de Grand Quetigny. Rendement immédiat élevé et potentiel de croissance par l’amélioration du taux d'occupation, la réversion locative et la transformation de l'actif

• Croissance par l'innovation : contribution au résultat récurrent de 13,7 M€, en hausse de 13 % sur un an, portée par le Specialty Leasing et le déploiement de la nouvelle offre Retail Media