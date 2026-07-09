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Carmila annonce l'acquisition du centre commercial de Grand Quétigny (Côte-d'Or)
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 17:49

Carmila SA CARM.PA :

* ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD FERME POUR L'ACQUISITION DE GRAND QUETIGNY, UN CENTRE COMMERCIAL, POUR UN MONTANT DE 45 MILLIONS D'EUROS

* CETTE TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE RELUTIVE SUR LE RÉSULTAT NET PAR ACTION À HAUTEUR D'ENVIRON 1% EN ANNÉE PLEINE

Texte original nBw6R0MDYa Pour plus de détails, cliquez sur CARM.PA

(Rédaction de Gdansk)

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