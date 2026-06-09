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Carmignac recrute Frédéric Jeanmaire pour renforcer sa gestion actions européennes
information fournie par AOF 09/06/2026 à 11:23

(Zonebourse.com) - Carmignac poursuit le renforcement de ses équipes de gestion avec l'arrivée de Frédéric Jeanmaire, gérant actions européennes reconnu pour la régularité de ses performances. Basé à Londres, il rejoindra la société le 3 août 2026.

Fort de plus de vingt ans d'expérience sur les marchés actions européens, Frédéric Jeanmaire travaillera aux côtés de Mark Denham sur les stratégies Carmignac Portfolio Grande Europe et FP Carmignac European Leaders, ainsi qu'avec Jacques Hirsch sur Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Son arrivée intervient alors que Carmignac prépare le lancement d'un nouveau fonds dédié aux actions européennes d'ici la fin de l'année.

Diplômé d'HEC Paris et titulaire de la certification CFA, Frédéric Jeanmaire rejoint Carmignac après plus de quatorze années passées chez Columbia Threadneedle. Il y gérait plusieurs fonds actions européennes totalisant près de 3,9 milliards d'euros d'encours, dont un fonds paneuropéen régulièrement distingué par la notation cinq étoiles de Morningstar.

Au cours de son mandat, cette stratégie s'est classée dans le premier décile de sa catégorie sur les horizons de un, trois, cinq et dix ans. Depuis septembre 2014, elle a enregistré une performance nette de 217,8%, soit 73,5 points de pourcentage de mieux que le MSCI Europe et 109 points de plus que la moyenne de sa catégorie.

Spécialiste de la sélection de valeurs de croissance, Frédéric Jeanmaire privilégie une approche fondée sur l'analyse approfondie des fondamentaux des entreprises et l'identification des tendances structurelles de long terme.

Cette nomination s'inscrit dans la continuité du renforcement de l'équipe d'investissement de Carmignac après les recrutements récents de Kristofer Barrett et Naomi Waistell, et témoigne de la volonté du groupe de consolider ses expertises en gestion active.

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