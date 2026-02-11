Carmignac étoffe son équipe sur la dette émergente

(AOF) - Carmignac annonce le renforcement de son équipe dédiée à la dette émergente avec les recrutements de Lamine Bougueroua, gérant de fonds noté AAA par Citywire, et Thomas Belaich, analyste spécialisé sur la dette émergente.

Lamine a rejoint Carmignac en février en provenance de UBP Asset Management, où il occupait le poste de gérant senior au sein de l'équipe obligataire dédiée aux marchés émergents. Chez UBP, il gérait un fonds obligataire investi sur les marchés frontières et un fonds en devise locale.

Avant de rejoindre UBP Asset Management, il a travaillé chez Nordea Investment Management et First State Investments. Lamine s'est spécialisé dans les marchés émergents au début de sa carrière il y a plus de 20 ans. Il est titulaire d'un Master en physique de l'université de Bristol et d'un diplôme en management du risque de la Cass Business School.

Lamine deviendra co-gérant du fonds Carmignac Portfolio EM Debt au côté d'Alessandra Alecci. Il deviendra également gestionnaire de la partie obligataire de la stratégie Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, au côté du responsable des marchés émergents, Xavier Hovasse, qui continuera à gérer la poche actions.

Thomas Belaich a quant à lui rejoint Carmignac en tant qu'analyste spécialisé en décembre 2025. Il travaillait auparavant chez Global Sovereign Advisory, où il occupait le poste d'analyste senior spécialisé dans la dette émergente et accompagnait différents pays dans la restructuration de leur dette souveraine et l'adaptation de leurs politiques publiques.

Il possède six ans d'expérience, notamment au sein du département Sovereign Advisory Group de Lazard et en tant que membre de cabinets ministériels français. Il est titulaire d'un master de l'École Normale Supérieure (Paris-Saclay), de la Paris School of Economics, de HEC Paris et de Sciences Po Paris.