Risque d’avalanche maximum jeudi dans plusieurs massifs des Alpes

Un maître-chien membre de l'équipe de secours en montagne CRS Alpes Grenoble recherche avec un chien d'éventuelles victimes ensevelies lors d'une mission de sauvetage d'urgence suite à une avalanche dans une zone hors-piste du massif des Écrins, le 29 janvier 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le risque d'avalanche sera à son maximum jeudi dans de nombreux massifs des Alpes, avertit mercredi Météo-France, qui a placé les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange.

La situation avalancheuse sera "remarquable, (et pourra) être même exceptionnelle jeudi près du Mont-Blanc", alors qu'il est "déjà tombé 30 à 50 cm de neige ces dernières 24h au-delà de 1.800 à 2.000 m d’altitude selon les massifs", avertit l'organisme dans son bulletin de 16H00.

L'indice de risque d’avalanche sera "très fort", soit 5/5 sur l'échelle européenne de risque sur les massifs du Mont-Blanc, des Aravis et du Chablais (Haute-Savoie), ainsi que sur le Beaufortain, la Haute-Tarentaise et la Vanoise (Savoie).

Il évoluera de fort à très fort (niveau 4 puis 5/5) dans l'Oisans (Isère) et sera de 4/5 dans plusieurs autres massifs des Hautes-Alpes, Savoie et Isère.

Avec des cumuls de neige fraîche pouvant atteindre, voire dépasser, 1 mètre, "de nombreuses grandes avalanches, de plus en plus volumineuses au fil des chutes de neige vont se produire jeudi" en altitude, et certaines "pourront atteindre des routes et des infrastructures de montagne, voire des habitations de montagne notamment en Haute-Tarentaise, généralement au dessus de 1.800 m d’altitude", souligne le bulletin.

En outre, "il n’est pas exclu qu’une avalanche de très grande ampleur puisse descendre plus bas dans les vallées jusqu’à 1.200 à 1.400 m d’altitude", alerte encore Météo-France.

Cet avertissement intervient alors que la saison du ski bat son plein dans les stations alpines, où les autorités n'ont de cesse de mettre en garde les visiteurs contre le danger du ski hors piste lorsque les conditions sont avalancheuses.

Plus d'une vingtaine de skieurs ou raquettistes ont déjà péri cette année dans des avalanches survenues dans différents massifs des Alpes en Autriche, en France et en Suisse.