Faire de l'Europe une "puissance indépendante" est la "seule" solution, dit Macron
information fournie par AFP 11/02/2026 à 17:48

Le président Emmanuel Macron lors de son discours devant les industriels à Anvers le 11 février 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Faire de l'Europe une "puissance indépendante" est la "seule" solution face aux menaces économiques de la Chine et des Etats-Unis, a affirmé mercredi le président français Emmanuel Macron.

"Nous avons besoin d'une nouvelle échelle et d'une nouvelle vitesse dans notre approche afin de mettre fin à la fragmentation qui affaiblit et risque d'humilier l'Europe", a-t-il plaidé devant un parterre d'industriels à Anvers, en Belgique.

Lors de ce discours, le président français a une nouvelle fois évoqué l'idée d'"eurobonds", des emprunts communs européens pour financer des investissements massifs et rester dans la course face à Pékin et Washington.

"Si nous voulons investir suffisamment dans la défense et la sécurité spatiales, les technologies propres, l'intelligence artificielle et le quantique, transformer notre productivité et notre compétitivité, la seule solution est de recourir à l'émission d'une dette commune", a-t-il déclaré lors de ce sommet sur l'industrie européenne.

Cette idée d'un endettement commun européen est défendue par la France depuis des années mais toujours repoussée par d'autres pays, dont l'Allemagne.

"Nous vivons une période totalement inédite", a affirmé Emmanuel Macron. "Nous devons donc accepter de prendre des mesures cruciales qui ne sont pas très communes dans la boîte à outils européenne classique," a-t-il estimé.

"Je suis convaincu que nous devons clairement faire passer le message que nous sommes en situation d'urgence", a assuré le chef de l'Etat à Anvers. Avant d'ajouter: "il sera bientôt trop tard."

Le président a également appelé les pays volontaires à appliquer les réformes du marché unique européen proposées par la Commission, si celles-ci n'avancent pas d'ici fin juin, en recourant à des "coopérations renforcées".

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen a également ouvert la porte à de telles coopérations renforcées, si nécessaire.

Emmanuel Macron
