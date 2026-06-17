Carmax dévoile des résultats trimestriels mitigés

Malgré une solide dynamique des volumes de ventes au premier trimestre, le spécialiste de la distribution de véhicules d'occasion a vu ses bénéfices reculer en raison d'un repositionnement tarifaire agressif destiné à soutenir la demande.

Le géant de l'automobile d'occasion a affiché une performance commerciale contrastée au premier trimestre. Porté par une augmentation des prix de vente moyens et une bonne tenue de ses canaux de distribution, le chiffre d'affaires net total a progressé de 6,2% sur un an, pour s'établir à 8,0 milliards de dollars. Au total, 392 357 véhicules ont été écoulés (détail et gros), soit une hausse de 3,3% en glissement annuel.

La marge sacrifiée pour les volumes

La croissance du chiffre d'affaires s'est faite au détriment de la rentabilité brute. La marge brute totale a ainsi reculé de 4,4%, à 854,4 millions de dollars. En cause : une baisse de 9,5% de la marge brute sur le segment du détail. La marge unitaire par véhicule d'occasion est retombée à 2 177 dollars, soit 230 dollars de moins que le record historique enregistré l'an dernier. La direction assume ce choix, expliquant que ce repli reflète "la poursuite des baisses de prix destinées à redynamiser la tendance des ventes".

Pour compenser la contraction de ses marges, le groupe a accéléré son plan de réduction des coûts. Les frais généraux, de vente et administratifs (SG&A) ont diminué de 3,7% pour s'établir à 635,2 millions de dollars. Cette baisse, principalement portée par une rationalisation des rémunérations et des avantages sociaux, a permis d'améliorer les frais SG&A par unité totale de 6,8% (à 1 619 dollars), et ce malgré des investissements marketing accrus pour stimuler les achats et les ventes.

La direction s'est montrée confiante pour la suite de l'exercice, confirmant être parfaitement en ligne avec son objectif stratégique : atteindre 200 millions de dollars d'économies annuelles en rythme de croisière d'ici la fin de l'exercice 2027.

Le titre affichait des gains de 2,6% en cotations électroniques d'avant-Bourse.