CarMax dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre grâce à la hausse des prix et à la demande en gros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CarMax KMX.N a dépassé mercredi les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, grâce à la hausse des prix des véhicules d'occasion et à une demande plus forte sur le marché de gros.

L'action de la société basée à Richmond, en Virginie, a progressé de plus de 5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Les entreprises spécialisées dans la vente de véhicules d'occasion ont eu du mal à maintenir leurs marges, la demande au détail étant freinée par des préoccupations liées à l'accessibilité financière, alors même que la hausse des prix des véhicules neufs, entraînée par l'augmentation des droits de douane américains, devrait orienter davantage d'acheteurs vers les véhicules d'occasion.

La marge brute au détail de CarMax par véhicule d'occasion a reculé à 2.177 dollars au cours du trimestre, contre 2.407 dollars un an plus tôt, tandis que sa marge brute en gros par unité s'est établie à 1.046 dollars, contre 1.047 dollars un an plus tôt. Les prix moyens des véhicules d’occasion ont toutefois progressé de 4,5 % au cours du trimestre, s’établissant à 27.288 dollars par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 6,2 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 8,01 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 7,4 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice de CarMax au premier trimestre s’est établi à 185,6 millions de dollars, soit 1,31 dollar par action, contre un bénéfice de 210,4 millions de dollars, soit 1,38 dollar par action, un an plus tôt.