Carmat : suspension de la cotation à partir du 14 août
information fournie par AOF 13/08/2025 à 18:11

(AOF) - Carmat a annoncé la suspension de la cotation de son titre à partir du jeudi 14 août avant l’ouverture des marchés, en amont de l’audience prévue le 19 août prochain. À l’issue d’un appel d’offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la société a reçu une offre de reprise en plan de cession qui sera examinée le 19 août prochain. Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde a précisé de nouveau qu’il n’y aucune assurance que cette offre aboutisse.

Même en cas de validation de cette offre par le Tribunal, les actionnaires et créanciers de la Société sont susceptibles d'encourir une perte significative pouvant porter sur l'intégralité de leur investissement ou de leurs créances. Carmat est exposée à un risque de liquidation y compris à brève échéance.

