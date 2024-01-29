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Carmat réalise une augmentation de capital pour un montant brut de €16,5 mlns
information fournie par Reuters29/01/2024 à 07:21

Carmat SA ALCAR.PA :

* ANNONCE LA RÉALISATION DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL POUR UN MONTANT BRUT DE EUR 16,5 MLNS

* L'AUGMENTATION DE CAPITAL INCLUT L'EXERCICE PAR LE CHEF DE FILE ET TENEUR DE LIVRE DE L'OPTION DE SURALLOCATION POUR UN MONTANT DE EUR 1,5 MLNS D'EUROS

* LES FONDS LEVÉS REPRÉSENTENT 110% DE L'OFFRE INITIALE ; LE MONTANT NET DE EUR 14,9 MLNS CONTRIBUERA AU FINANCEMENT À COURT TERME DE LA SOCIÉTÉ

* LA DEMANDE ET LES ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION ET DE GARANTIE ONT ATTEINT EUR 18,8 MLNS ET SE RÉPARTISSENT COMME SUIT:

* EUR 9,2 MLNS DANS LE CADRE DE L'OFFRE GLOBALE, DONT EUR 7,8 MLNS D'ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION (ALLOCATION À 100%) ET EUR 1,4 MLNS D'ENGAGEMENTS DE GARANTIE (ALLOCATION À 24%), REPRÉSENTANT 56% DE L'OFFRE

* EUR 7,3 MLNS DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE, SOIT UNE ALLOCATION DE 100%, REPRÉSENTANT 44% DE L'OFFRE

* APRÈS L'OFFRE, LE BESOIN DE FINANCEMENT À 12 MOIS DE LA SOCIÉTÉ S'ÉLÈVE À ENVIRON EUR 50 MLNS QUI POURRAIT ÊTRE RÉDUIT À EUR 35 MLNS EN CAS D'ACCORD DÉFINITIF AVEC LA BEI

* PRÉVOIT D'UTILISER LES FONDS POUR RENFORCER SES FONDS PROPRES ET FINANCER SES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT À COURT TERME, ET POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE SA PRODUCTION ET DE SES VENTES, AINSI QUE SON ESSAI CLINIQUE EFICAS EN FRANCE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALCAR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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