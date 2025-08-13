CARMAT : point sur la procédure de redressement judiciaire en cours

CARMAT fait un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours



Suspension du cours de l’action CARMAT à partir du 14 août 2025 à l’ouverture des marchés en amont de l’audience du 19 août 2025



A l’issue d’un processus d’appel d’offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet 2025, l’administrateur judiciaire avait reçu, à la date-butoir du 31 juillet 2025, une offre de reprise en plan de cession (« l’Offre »).



Celle-ci sera examinée par le Tribunal des Activités Economiques de Versailles (le « Tribunal ») lors d’une audience prévue le 19 août 2025.



La Société attire à nouveau l’attention sur le fait qu’il n’y a à ce stade pas d’assurance que cette Offre aboutira. La Société rappelle également que même en cas de validation de l’Offre par le Tribunal, les actionnaires et créanciers de la Société sont susceptibles d’encourir une perte significative pouvant porter sur l’intégralité de leur investissement ou de leurs créances. CARMAT est exposée à un risque de liquidation y compris à brève échéance.



