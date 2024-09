Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: lancement de l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - L'action Carmat figure mercredi matin parmi les plus fortes baisses de la Bourse de Paris, alors que le fabricant de coeurs artificiels a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 10,3 millions d'euros.



Vers 10h00, le titre lâche plus de 14% alors que le marché parisien est globalement stable.



Carmat a annoncé hier soir le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription sur la base d'un prix de 1,60 euro par action, soit une décote de plus de 21% par rapport au cours de lundi soir.



Au-delà de cette décote, l'opération s'annonce dilutive à hauteur de 15% pour les actionnaires qui ne participeront pas à l'opération.



Si l'opération - déjà souscrite à hauteur de 65% par les investisseurs - va permettre de renforcer le bilan de la société, elle ne parvient pas à totalement déstresser le marché.



Dans l'hypothèse d'une succès de sa levée de fonds, la société explique qu'elle serait en mesure de financer ses activités jusqu'à fin 2024, soit pour un peu plus de trois mois.



Même après l'offre, l'entreprise évalue encore son besoin de financement à un horizon de 12 mois, soit jusqu'à fin septembre 2025, entre 36 et 38 millions d'euros, ce qui fait dire à certains analystes que l'opération n'offre qu'un répit de court terme.



'Le besoin de financement est important, mais reste marginal par rapport au potentiel commercial', estiment toutefois les équipes d'All Invest, qui jouera la rôle de coordinateur global et de teneur de livre.



'Le newsflow en 2025 est capital et devrait permettre de redresser significativement la valorisation', assure la société de Bourse.



Pénalisé par ces besoins de financement importants et la révision en baisse de ses perspectives de chiffre d'affaires, Carmat accuse une baisse de plus de 70% depuis le début de l'année à la Bourse de Paris.





