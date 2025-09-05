Broadcom : des revenus record au troisième trimestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Broadcom s'est élevé à 15,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 22% sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 10,70 milliards de dollars, soit 67% du chiffre d'affaires, contre 8,22 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net consolidé a atteint 4,14 milliards, alors qu'au troisième trimestre 2024 le fournisseur de produits logiciels pour semi-conducteurs affichait une perte nette de 1,87 milliard de dollars. Par action, le bénéfice s'élève à 0,85 dollar, contre une perte de 0,40 il y a un an.

" Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 22% sur un an pour atteindre un record de 16 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a augmenté de 30% d'une année à l'autre pour atteindre 10,7 milliards de dollars, ce qui reflète un levier d'exploitation solide ", a déclaré Kirsten Spears, directrice financière de Broadcom Inc.

" Les flux de trésorerie disponibles ont atteint un niveau record de 7 milliards de dollars, en hausse de 47% d'une année à l'autre. Conformément à notre engagement de rembourser les excédents de trésorerie aux actionnaires, nous avons remboursé 2,8 milliards de dollars aux actionnaires au troisième trimestre par le biais de dividendes en espèces ", précise t-elle.

" Broadcom a réalisé un chiffre d'affaires record au troisième trimestre grâce à la solidité continue dans les accélérateurs d'IA personnalisés, les réseaux et de VMware. Au troisième trimestre, les revenus de l'IA ont accéléré, en augmentation de 63% en glissement annuel à 5,2 milliards de dollars ", a déclaré de son côté Hock Tan, PDG de Broadcom Inc.

" Nous prévoyons que la croissance des revenus des semi-conducteurs d'IA s'accélérera à 6,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, ce qui représente onze trimestres consécutifs de croissance, alors que nos clients continuent d'investir fortement ", a précisé Hock Tan.

Côté perspectives, Broadcom anticipe un chiffre d'affaires de près de 17,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, soit une hausse de 24% sur un an. L'Ebitda ajusté est anticipé à 67% de ce chiffre d'affaires prévisionnel.

