Carmat, Hoffmann, LDC, Pluxee, Technip Energies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Carmat

Carmat a annoncé sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote. Le concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde avait été placé en redressement judiciaire le 1er juillet dernier. Le 1er décembre, le Tribunal des activités économiques de Versailles avait arrêté un plan de cession en faveur de la société Carmat SAS. Cette dernière est une société par actions simplifiée créée pour les besoins de la reprise. Les activités vont donc se poursuivre désormais et sont opérées par Carmat SAS.

Covivio

Covivio indique avoir signé avec des fonds gérés par Blue Owl Capital, gérant d'actifs alternatifs américain, un accord afin de constituer une joint-venture visant à racheter les sites de Thales, actuellement détenus par Covivio à Vélizy-Meudon. Depuis 2002, la foncière accompagne Thales à Vélizy, avec 3 sites loués pour 12 ans en moyenne et représentant, sur plus de 126 000 m², la plus grande implantation du groupe de défense dans le monde avec près de 6000 collaborateurs. L'opération avec les fonds gérés par Blue Owl, devant être réalisée au cours du premier semestre 2026, consiste en la création d'une joint-venture détenue à 51% par Covivio et 49% par Blue Owl, qui a vocation à détenir ces 3 sites.

Genfit

Genfit a annoncé que G1090N, petite molécule et candidat-médicament expérimental le plus avancé de la société pour le traitement de l'ACLF (décompensation aiguë sur cirrhose), avait démontré un profil de sécurité favorable lors d'une étude de phase 1. En outre, cette molécule a démontré une activité anti-inflammatoire dans des essais ex vivo.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves de sept nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur européen. GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m³ et seront équipés du système de confinement à membranes NO96 Super+ développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre 2028 et 2029.

Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement Technologies a réalisé un volume de production historique en 2025. Sur cette année, le groupe a commercialisé 50 700 tonnes de ciment décarboné, soit une multiplication par 3,1 par rapport à 2024 (16 269 tonnes), au sein d'un marché français de la construction toujours marqué par un contexte attentiste.

LDC

La direction du Groupe LDC se montre optimiste pour la suite de l'exercice et confirme ses perspectives. L'objectif ? Franchir les 7 milliards d'euros de CA. Pour le troisième trimestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit de juillet à septembre), le groupe LDC publie un chiffre d'affaires de 1857 MEUR, marquant une progression de 17,3% par rapport à la même période un an plus tôt.

Omer-Decugis

Omer-Decugis, un spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques basé à Rungis, et PrepWorld, leader britannique des fruits frais préparés, ont annoncé la création d'une co-entreprise baptisée PrepWorld France détenue à parts égales entre les deux partenaires. Cette dernière sera implantée sur la future plateforme logistique du Français à Dunkerque-Port. L'objectif est d'accélérer le développement du marché de la fraîche découpe de fruits en France, avec une ambition plus large de desservir les principaux marchés européens.

Orange

Orange indique avoir réalisé une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 6 milliards de dollars, dont le règlement-livraison est prévu le 13 janvier 2026, une émission qui a été sursouscrite jusqu'à plus de 8 fois. Orange prévoit de consacrer ces sommes à ses besoins généraux, ce qui pourrait inclure le remboursement de certaines dettes financières de MasOrange reprises dans le cadre de l'acquisition des 50% restants du capital de cette coentreprise.

Pluxee

Pluxee publie un chiffre d'affaires total de 308 millions d'euros pour le 1er trimestre de son exercice 2026, en croissance de 6,6% en données totales et de 9% en organique, "confirmant une dynamique de croissance robuste". "Cette performance a été tirée par la trajectoire solide des revenus opérationnels de l'activité avantages aux salariés et par la croissance toujours soutenue du chiffre d'affaires issu du float ( 8,5% en organique)", explique le groupe.

SMAIO

SMAIO, une société franco-américaine spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe, a obtenu 2 millions d'euros en financements non dilutifs. Bpifrance, l'Union européenne et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont octroyé à SMAIO un prêt de 1 million d'euros à taux zéro dans le cadre du programme FEDER (fonds européen de développement régional). Ce prêt est d'une maturité de 7,5 ans et est assorti d'un différé de remboursement de 2,5 ans. En parallèle, un pool bancaire composé de BNP Paribas et Société Générale a consenti à l'entreprise deux emprunts d'un montant total de 1 million d'euros. Ces prêts, aux taux de marché, ont une maturité de 4 ans.

Technip Energies

Technip Energies a remporté deux grands contrats attribués par Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) pour des projets clés dans ses raffineries de Bina, dans l'Etat du Madhya Pradesh, et de Mumbai, dans l'État du Maharashtra, en Inde. La somme des deux contrats représente un "grand" contrat pour l'entreprise de technologies et d'ingénierie, correspondant à un chiffre d'affaires compris entre 250 et 500 millions d'euros. Ces contrats ont été enregistrés au quatrième trimestre 2025 dans les segments Livraison de Projet et Technologie, Produits et Services.