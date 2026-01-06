Carmat annonce sa liquidation et son retrait de la cote
Le Tribunal a ainsi prononcé ce mardi 6 janvier 2026 la liquidation de Carmat SA.
Le liquidateur devrait prochainement sollicité la radiation de ses actions auprès d'Euronext Growth. Dans l'intervalle, le cours de l'action reste suspendu et la cotation ne reprendra pas.
Valeurs associées
|0,0990 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
