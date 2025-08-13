information fournie par Reuters • 13/08/2025 à 18:15

Carmat annonce la suspension du cours de son action à partir du 14 août 2025

Carmat SA ALCAR.PA :

* SUSPENSION DU COURS DE L'ACTION CARMAT À PARTIR DU 14 AOÛT 2025 À L'OUVERTURE DES MARCHÉS EN AMONT DE L'AUDIENCE DU 19 AOÛT 2025

Texte original nBw4HqP9Ka Pour plus de détails, cliquez sur ALCAR.PA

(Rédaction de Gdansk)