Carmat annonce la suspension du cours de son action à partir du 14 août 2025
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 18:15

Carmat SA ALCAR.PA :

* SUSPENSION DU COURS DE L'ACTION CARMAT À PARTIR DU 14 AOÛT 2025 À L'OUVERTURE DES MARCHÉS EN AMONT DE L'AUDIENCE DU 19 AOÛT 2025

Texte original nBw4HqP9Ka Pour plus de détails, cliquez sur ALCAR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CARMAT
0,4700 EUR Euronext Paris -1,05%
