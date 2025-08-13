Carmat annonce la suspension du cours de son action à partir du 14 août 2025

Carmat SA ALCAR.PA :
* SUSPENSION DU COURS DE L'ACTION CARMAT À PARTIR DU 14 AOÛT 2025 À L'OUVERTURE DES MARCHÉS EN AMONT DE L'AUDIENCE DU 19 AOÛT 2025
Texte original nBw4HqP9Ka
(Rédaction de Gdansk)
0,4700 EUR
Euronext Paris
-1,05%
