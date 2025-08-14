Carmat annonce la suspension de son cours de bourse avant l'examen d'une offre de reprise

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le fabricant français de coeurs artificiels Carmat , en redressement judiciaire, a annoncé mercredi la suspension de son cours de bourse à partir du 14 août, en vue de l'examen d'une offre de reprise de la société prévu le 19 août.

Carmat, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire début juillet, annonce dans un communiqué "la suspension de son cours de bourse à partir du 14 août 2025 avant ouverture des marchés, en amont de l’audience prévue le 19 août 2025" où sera examinée par le tribunal des affaires économiques de Versailles une offre de reprise.

Un nouveau communiqué de presse sera publié dès que le résultat de l’audience sera connu, selon l'entreprise.

A court d'argent, la société créée en 2008 et entrée en Bourse en 2010, insiste "sur le fait qu’il n’y a à ce stade pas d’assurance que cette offre aboutira" et qu'elle est "exposée à un risque de liquidation y compris à brève échéance".

Le concepteur du coeur Aeson, destiné à des malades souffrant d'insuffisance cardiaque sévère dans l'attente d'un coeur humain disponible pour une transplantation, rappelle également que "même en cas de validation de l’offre par le tribunal, les actionnaires et créanciers de la société sont susceptibles d’encourir une perte significative pouvant porter sur l’intégralité de leur investissement ou de leurs créances".

Carmat n'avait pas réussi à réunir un complément de trésorerie "d'au moins 3,5 millions d'euros" d'ici à fin juin, malgré une campagne de dons lancée auprès des entreprises et des particuliers, ainsi que des démarches auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des pouvoirs publics.

Fin décembre, elle avait racheté pour un euro symbolique deux millions de ses propres actions auprès du groupe Airbus, l'un de ses actionnaires de longue date, pour rembourser partiellement un emprunt contracté auprès de la BEI.