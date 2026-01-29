 Aller au contenu principal
Carlyle : l'accord avec Lukoil est subordonné à la réalisation d'une due diligence et à l'obtention d'autorisations réglementaires
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 08:33

La société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O a déclaré jeudi que son accord pour acheter les actifs internationaux de la société russe Lukoil LKOH.MM était conditionné à une vérification préalable et à l'obtention des autorisations réglementaires.

Lukoil a déclaré avoir accepté de vendre la plupart de ses actifs étrangers d'une valeur totale d'environ 22 milliards de dollars à Carlyle, dans l'attente de l'approbation du gouvernement américain.

Carlyle a déclaré dans un communiqué que son approche de Lukoil viserait à "assurer la continuité opérationnelle, préserver les emplois, stabiliser la base d'actifs et soutenir des performances sûres et fiables dans l'ensemble du portefeuille en mettant à profit une supervision spécialisée et des capacités opérationnelles internationales".

Guerre en Ukraine

