Carlyle étend sa présence au Canada en rachetant la société pétrolière et gazière Parallax

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(Mise à jour concernant la valorisation de l'opération)

par Amanda Stephenson

La société d'investissement internationale Carlyle CG.O étend sa présence au Canada grâce à l'acquisition de Parallax, une société pétrolière et gazière canadienne privée.

* Il s'agit de la deuxième acquisition en 12 mois réalisée par le pôle énergie de Carlyle, qui avait racheté l'année dernière Kiwetinohk Energy pour environ 1,4 milliard de dollars canadiens.

* Carlyle a créé une nouvelle société canadienne, Avenrock Energy, qui a conclu un accord en vue d'acquérir Parallax auprès de Carnelian Energy Capital.

* Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Selon certaines sources, la valeur d'entreprise totale de l'opération s'élèverait à environ 1 milliard de dollars canadiens et la production brute de Parallax s'établirait à 20 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd).

* Parallax est une société bien établie de l'Ouest canadien opérant dans la région de l'East Shale Duvernay, en Alberta, où elle détient environ 300.000 acres et dispose d'une base de production importante axée principalement sur le pétrole léger et les liquides de gaz naturel.

* Avenrock vise à établir une présence opérationnelle significative dans l'Ouest canadien, en mettant l'accent sur le développement continu du portefeuille d'actifs de Parallax afin de mettre en place une plateforme de premier plan dans le secteur du pétrole léger dans l'Ouest canadien, selon un communiqué.