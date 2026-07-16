Carlsberg, vu comme un grand gagnant de la Coupe du Monde, surperforme à Copenhague

(Zonebourse.com) - L'action Carlsberg surperforme nettement la tendance jeudi à la Bourse de Copenhague, soutenue par des notes d'analystes qui voient dans le brasseur danois l'un des grands bénéficiaires de la Coupe du monde de football qui touche actuellement à sa fin.

A l'approche du dénouement de la compétition, les analystes de Morgan Stanley se penchent aujourd'hui dans une étude sur les volumes mondiaux de bière vendus durant le tournoi et sur leur impact sur les brasseurs de leur domaine de couverture.

Si les perspectives du géant AB InBev, très présent en Amérique latine, ont été obscurcies par l'élimination précoce du Brésil, Carlsberg apparaît en revanche comme la surprise la plus marquante du Mondial, une performance que la banque américaine attribue aux parcours réussis de l'Angleterre, de la France, de la Suisse et de la Norvège.

Morgan Stanley, qui affiche une recommandation surpondérer sur le titre, souligne que Carlsberg semble avoir bénéficié, plus largement, de performances meilleures que prévu sur plusieurs marchés clés d'Europe de l'Ouest, ce qui constitue une surprise du point de vue des investisseurs.

De bonnes surprises potentielles au 1er semestre

En début d'année, l'équipe de direction de Carlsberg avait en effet minimisé la portée de l'événement, affirmant que la météo du 2e trimestre constituerait un facteur bien plus déterminant, en particulier face à une base de comparaison historique exigeante.

De son côté, les analystes de Jefferies, qui font de Carlsberg leur "valeur préférée" (top pick) au sein du secteur pour 2026, estiment que les volumes du brasseur en Europe de l'Ouest sur le premier semestre de l'année devraient ressortir globalement conformes aux attentes, mais disent aussi percevoir de potentielles bonnes surprises, en raison des conditions météorologiques favorables de l'été.

Dans le courant de l'après-midi, l'action Carlsberg affichait des gains de 1,2% à 930,4 couronnes, en comparaison d'une hausse de l'ordre de 0,2% pour l'indice OMX Copenhagen 25.

Depuis le début du Mondial, il y a un peu plus d'un mois, le titre s'est adjugé pas loin de 14%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.