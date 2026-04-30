Cardinal Health revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la forte demande en médicaments spécialisés

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30 avril - Le distributeur pharmaceutique Cardinal Health

CAH.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026, misant sur une forte demande de médicaments spécialisés coûteux et de médicaments de marque au sein de sa division pharmaceutique.

La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 10,7 et 10,8 dollars par action, contre une fourchette comprise entre 10,15 et 10,35 dollars précédemment. Les analystes s'attendaient à 10,31 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les distributeurs de médicaments tels que Cardinal Health, Cencora COR.N et McKesson MCK.N bénéficient de la demande croissante de médicaments à forte marge destinés au traitement de pathologies complexes telles que le cancer et les maladies auto-immunes, ainsi que du lancement de biosimilaires pour les médicaments phares ayant perdu leur protection par brevet.

Ces entreprises ont également renforcé leur présence dans le secteur des médicaments spécialisés grâce à l'acquisition de cabinets médicaux et de réseaux de soins spécialisés, ce qui leur a permis de se diversifier au-delà de la distribution traditionnelle de médicaments.

Sur une base ajustée, Cardinal Health a annoncé un bénéfice de 3,17 dollars par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 2,79 dollars par action.

Le chiffre d'affaires total de la société au troisième trimestre s'est établi à 60,9 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), en deçà des estimations de 61,7 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

La société tire une part importante de son chiffre d'affaires de son unité de solutions pharmaceutiques et spécialisées, qui distribue des médicaments de marque et génériques, des médicaments spécialisés et des produits de santé en vente libre. Cette unité a généré un chiffre d'affaires de 56,1 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, au cours du troisième trimestre clos le 31 mars.