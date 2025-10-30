 Aller au contenu principal
CAC 40
8 141,97
-0,72%
Cardinal Health revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés en raison de la demande de médicaments spécialisés
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire du directeur financier au paragraphe 7 et de commentaires d'analystes aux paragraphes 11 et 12) par Siddhi Mahatole

Le distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté jeudi après avoir dépassé les estimations de bénéfice du premier trimestre grâce à une forte demande de médicaments spécialisés coûteux et de médicaments de marque dans son unité pharmaceutique.

Les actions de la société basée à Dublin, dans l'Ohio, ont augmenté de 17,7 % dans les premiers échanges.

Les distributeurs de médicaments ont bénéficié des ventes de médicaments spécialisés, qui sont utilisés pour traiter des maladies complexes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le cancer, en raison de leurs marges bénéficiaires élevées.

Ils ont également bénéficié des ventes de versions moins chères de médicaments biotechnologiques complexes appelés biosimilaires, à un moment où les prix des médicaments génériques ont chuté en raison d'une concurrence intense.

Cardinal prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 9,65 et 9,85 dollars pour l'exercice 2026, contre une fourchette précédente de 9,30 à 9,50 dollars.

La société a déclaré que l'augmentation de 35 cents reflète sa forte performance au premier trimestre. Elle prévoit des contributions de son acquisition en cours de Solaris Health qui devrait être finalisée au début du mois de novembre.

"Nous nous attendons à ce que les fusions et acquisitions contribuent à hauteur d'environ 8 points de pourcentage à la croissance des bénéfices pharmaceutiques au cours de l'exercice 2026", a déclaré le directeur financier Aaron Alt, ajoutant que la société s'attend à ce que le premier semestre soit plus fort que le second, grâce à l'arrivée de nouveaux clients.

Cardinal Health a déclaré en août qu'elle achèterait la société de gestion des soins de santé Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars en espèces.

Cardinal a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 2,55 $ par action, dépassant l'estimation des analystes de 2,18 $ par action, selon les données de LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 64 milliards de dollars, supérieur à l' estimation de 59,20 milliards de dollars.

Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que les inquiétudes concernant le premier trimestre de l'entreprise - en grande partie dues à ses commentaires sur le calendrier des livraisons de vaccins - étaient "exagérées".

"Même en tenant compte de cette dynamique, nous n'avions pas prévu une telle amélioration dans l'ensemble de l'entreprise", a déclaré M. Cherny.

Le segment des solutions pharmaceutiques et spécialisées de la société a généré 59,2 milliards de dollars de recettes pour le trimestre clos le 30 septembre, soit une hausse de 23 % en glissement annuel.

Valeurs associées

CARDINAL HEALTH
188,720 USD NYSE +14,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

