Cardinal Health en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2027

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5 novembre - ** L'action du distributeur pharmaceutique américain Cardinal Health CAH.N progresse de 2,7% à 269 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice pour 2027 à une fourchette comprise entre 12,80 et 13,00 dollars par action sur une base ajustée, contre une projection précédente de 12,40 à 12,60 dollars

** CAH annonce un chiffre d’affaires de 67,51 milliards de dollars au premier trimestre, contre une estimation de 66,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,26 dollars par action au premier trimestre, contre des estimations de 2,94 dollars par action

** À la clôture d'hier, l'action CAH affichait une hausse de 27% depuis le début de l'année