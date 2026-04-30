Cardinal Health en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 avril - ** L'action Cardinal Health CAH.N progresse de 2,4 % à 207,72 $ avant l'ouverture du marché
** La société relève ses prévisions de BPA pour 2026 à 10,70-10,80 dollars, contre une fourchette précédente de 10,15-10,35 dollars
** Les analystes tablaient en moyenne sur 10,31 $ - données compilées par LSEG
** CAH annonce un BPA ajusté de 3,17 $ au troisième trimestre, supérieur à l'estimation de 2,79 $ selon les données de LSEG
** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 60,94 milliards de dollars, est inférieur au consensus de 61,70 milliards de dollars
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 1,3 % depuis le début de l'année
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