Carburants: TotalEnergies veut maintenir le plafonnement dans les stations-service rurales

"Ce que je m'apprête à faire (...) c'est de maintenir un plafond, sans doute pour les stations rurales", a indiqué le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

TotalEnergies envisage de maintenir le plafonnement de ses carburants dans les stations-services où il se justifie encore, à savoir dans les zones rurales où les prix mettront plus de temps à baisser que dans les autres en dépit du protocole d'accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran.

"Ce que je m'apprête à faire (...) c'est de maintenir un plafond, sans doute pour les stations rurales", car aujourd'hui, "elles continuent à vendre leur essence ou leur diesel à un prix plus élevé" que dans le reste du réseau TotalEnergies, a indiqué mardi son PDG Patrick Pouyanné lors du colloque de l'Union française de l'électricité (UFE) à Paris.

Ces stations qui se caractérisent par une "faible" consommation, ont de fait constitué des stocks "à des prix élevés" dans le contexte de la guerre en Iran, ce qui explique qu'elles n'aient pas encore répercuté la baisse des cours du brut à la pompe, a expliqué en substance le PDG. Cela concerne plus de 1.200 stations soit près d'un tiers du réseau de la compagnie, qui en compte 3.300.

Concrètement, TotalEnergies estime qu'avec la détente des prix du baril d'or noir, le plafonnement des carburants - 1,99 €/L pour l'essence et 2,25 €/L pour le diesel - n'est donc aujourd'hui plus justifié dans la plupart des stations-service qui affichent des prix plus bas.

Selon le PDG, ce sont aujourd'hui 2.300 stations TotalEnergies qui ne sont plus concernées par le plafonnement du prix de l'essence à 1,99 euros car les prix affichés y oscillent entre 1,80 et 1,90 euro le litre.

"Donc, notre intervention n'est plus légitime à ce niveau-là", a résumé M. Pouyanné.

En revanche, "s'il y a des zones du territoire, je pense aux zones rurales (...) qu'il faut continuer à protéger, (...) nous maintiendrons la mesure pour les zones en question", a-t-il dit.