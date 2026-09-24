Carbios présente ses résultats semestriels 2026

Clermont-Ferrand (France), le 24 septembre 2026 (07h45 CEST). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) présente aujourd’hui ses résultats semestriels 2026 arrêtés par le Conseil d’administration le 23 septembre 2026 et fait un point d’avancement sur ses priorités stratégiques.



Benoît GRENOT, Directeur Général de Carbios : « Les résultats du premier semestre 2026 reflètent les effets de la discipline financière mise en œuvre depuis plus d’un an. Dans le même temps, nous avons franchi des étapes importantes dans le financement de l’usine de Longlaville, notamment avec l’accord des comités de crédit de plusieurs partenaires bancaires et la progression des préventes. Pour la période qui s’ouvre, notre feuille de route est claire : finaliser ce financement afin de relancer la construction de l’usine de Longlaville, poursuivre la mise en œuvre de notre partenariat stratégique avec Wankai et accélérer la commercialisation de notre technologie, tout en maintenant une gestion rigoureuse de nos ressources. »