CARBIOS présente ses résultats semestriels 2025 et confirme son objectif de construction d’usine de biorecyclage du PET avec un calendrier décalé

CARBIOS a réduit ses dépenses opérationnelles et dispose d’une solide position de trésorerie de 72 millions d’euros au 30 juin 2025, lui permettant de disposer d'un horizon de trésorerie de plus de 12 mois.

Le projet de construction de l'usine de Longlaville est aujourd’hui conforté par : Une avancée significative avec les financeurs publics ADEME et Région Un intérêt manifeste des financeurs privés, sous réserve de la prévente d’une partie significative, non encore atteinte à ce jour, de la capacité de la future usine L’évolution récente de l’environnement réglementaire améliorant la compétitivité de la technologie CARBIOS.

Dans ce contexte, la reprise du projet de construction de l'usine de Longlaville devrait intervenir avant la fin de l’année 2025, sous réserve de l’obtention des financements nécessaires. La mise en service de l’usine interviendrait alors au second semestre 2027.

Clermont-Ferrand (France), 24 septembre 2025 (08h45 CEST). CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier du développement et de l'industrialisation de technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, présente ce jour ses résultats semestriels 2025 et confirme son objectif de construction d’usine de biorecyclage du PET à Longlaville, avec un décalage de son calendrier.

Faits marquants

1. Résultats financiers





Forte d’un plan de dépenses recentré et rigoureusement exécuté au cours du premier semestre de l’exercice 2025, la Société bénéficie d’une trésorerie solide de 72 millions d’euros au 30 juin 2025, lui permettant de disposer d'un horizon de trésorerie de plus de 12 mois. Le Groupe poursuit son travail de réduction des dépenses opérationnelles.

2. Évolution de l'environnement réglementaire en France





La publication en date du 7 septembre 2025 de l’arrêté relatif à la prime à l’incorporation de matière recyclée (l'« Arrêté ») constitue un nouveau levier puissant pour accélérer l’adoption de la technologie CARBIOS par les clients, en leur permettant de bénéficier d’un avantage de 1000€/t pour l’incorporation de plastiques biorecyclés issus de déchets difficilement recyclables. CARBIOS sera ainsi en mesure de fournir à ses clients emballages, metteurs sur le marché français, un r-PET de qualité équivalente à celle du PET vierge (sans contaminants, transparent et doté d’excellentes propriétés mécaniques), et donc des propriétés très nettement supérieures à celles du produit issu du recyclage mécanique et à un prix net comparable , tout en traitant des déchets complexes, aujourd’hui non recyclés.

3. Point sur l'usine de biorecyclage du PET de Longlaville

Le calendrier du projet de construction de l'usine est décalé à fin 2025, sous réserve de l'obtention des financements complémentaires nécessaires.





La prévente des produits issus de la future usine de Longlaville progresse, soutenue par un environnement réglementaire incitatif.

En parallèle, la Société a sécurisé une part significative de ses approvisionnements en matières premières, et signé des contrats de polymérisation consolidant les bases industrielles du projet.





Point sur les financements





CARBIOS prévoit de financer son projet d’usine grâce à :

42,5 M€ d’aides publiques comprenant un accord de subvention déjà signé d’un montant de 30 M€ avec l’ADEME, permettant le démarrage des versements à la reprise du projet et 12,5 M€ d’aide de la Région pour lesquelles la validation par la Commission européenne du régime d’aide au recyclage chimique a été obtenue et la publication au Journal officiel de l’Union européenne est attendue prochainement, ce qui lèvera le dernier verrou à l’obtention de cette aide. Il est précisé que ces montants n'ont pas encore été perçus et ne sont donc pas inclus dans la trésorerie disponible.

d’un montant de 30 M€ avec l’ADEME, permettant le démarrage des versements à la reprise du projet et 12,5 M€ d’aide de la Région pour lesquelles la validation par la Commission européenne du régime d’aide au recyclage chimique a été obtenue et la publication au Journal officiel de l’Union européenne est attendue prochainement, ce qui lèvera le dernier verrou à l’obtention de cette aide. Il est précisé que ces montants n'ont pas encore été perçus et ne sont donc pas inclus dans la trésorerie disponible. des financements complémentaires, notamment non-dilutifs, actuellement en discussion. Dans ce cadre, de nombreux financeurs privés, se basant sur une étude détaillée du projet ont confirmé un intérêt marqué, en donnant un accord de principe sur les montants nécessaires à l’investissement sous réserve principalement de la prévente d’une partie significative de la capacité de l’usine, niveau qui n’est pas encore atteint par CARBIOS à ce jour. La Société a retenu deux établissements (Lead Banks).

une partie de sa trésorerie disponible (72 M€ au 30 juin 2025).





La Société œuvre donc, à l’aide de ce nouvel Arrêté, à progresser davantage dans la prévente pour atteindre un niveau suffisant qui assurerait la finalisation des financements nécessaires à une reprise du projet avant la fin d’année 2025 et la production au second semestre 2027.

4. Point sur la concession de licences





En parallèle, la maturité technologique et la documentation d’ingénierie, ainsi que des négociations avec divers partenaires, permettent à CARBIOS de rester pleinement engagée dans la commercialisation de licences de sa technologie.

Vincent Kamel, Directeur Général de CARBIOS : « La maitrise de nos dépenses et notre trésorerie nous permettent d’avancer sereinement. Les évolutions favorables récentes, tant sur le plan réglementaire que dans nos discussions avec les partenaires financiers et industriels, nous confortent dans notre trajectoire. Nous abordons cette phase avec détermination et confiance, portés par la reconnaissance de notre technologie par nos clients, la solidité de notre modèle et l’engagement de nos équipes. »

Compte de résultat consolidé simplifié :

(comptes non audités)

(en milliers d'euros)



30/06/2025 30/06/2024 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 84 73 Autres revenus 435 - Produits des activités ordinaires 519 73 Frais de recherche et développement -7 501 -8 201 Frais de recherche et développement -10 214 -11 771 Subventions et autres produits de l'activité 1 662 1 952 Capitalisation des frais de développement 1 051 1 618 Frais commerciaux et marketing -2 344 -4 301 Frais généraux et administratifs -8 241 -7 578 Résultat opérationnel courant -17 568 -20 008 Autres produits et charges opérationnelles -7 326 - Dépréciations et reprises sur actifs -7 326 - Résultat opérationnel -24 894 -20 008 Produits financiers 1 779 2 801 Charges financières -426 -878 Résultat financier 1 353 1 923 Résultat avant impôt -23 540 -18 085 Impôt sur le résultat - - Résultat net de la période -23 540 -18 085

Au 30 juin 2025, le résultat opérationnel courant s’affiche à -17,6 M€ en amélioration de 2,4 M€ par rapport aux -20,0 M€ au 30 juin 2024. Cette amélioration provient essentiellement de l’exécution du plan de réduction des coûts annoncée fin 2024 et du produit des activités ordinaires pour un montant total cumulé de 6,2 M€, compensée par la présence d’éléments exceptionnels conjoncturels comme les coûts et provisions de réduction des effectifs et de restructuration (« PSE ») -3,0 M€ et le coût du projet de financement -0,8 M€.

Hormis les éléments exceptionnels conjoncturels, la réduction des charges opérationnelles courantes a concerné les Frais de recherche et développement, les Frais commerciaux et marketing ainsi que les Frais généraux et administratifs.

Le résultat opérationnel courant de -17,6 M€ reflète donc les efforts engagés par le Groupe pour réduire ses dépenses et assurer une gestion prudente de sa trésorerie, afin de poursuivre, sans pression de liquidité, les discussions avec ses partenaires publics et privés pour sécuriser les financements complémentaires du projet d’usine à Longlaville.

Dans l’optique de faciliter le redémarrage du projet de Longlaville et de limiter l’impact financier de la suspension provisoire des travaux, la Société avait mis en place des Protocoles d’accords avec ses principaux fournisseurs à l’annonce du décalage du projet, qui ont été prolongés du fait du nouveau décalage du projet. Néanmoins, en l’absence de prolongation d’un seul de ces Protocoles et faute d’accord avec un fournisseur à date, la Société a procédé, par prudence, à la constatation d’une dépréciation de 7,3 M€ sur un actif de l’usine de Longlaville, ce qui ramène le résultat opérationnel semestriel à -24,9 M€.

Le résultat financier de 1,4 M€ résulte principalement de produits financiers issus du placement de la trésorerie et de la capitalisation des coûts d’emprunts. Il est en baisse par rapport à celui du 1 er semestre 2024 de 1,9 M€, du fait de la baisse des taux d’intérêts et des liquidités placées.

Le résultat net ressort donc à -23,5 M€ à fin juin 2025 contre -18,1 M€ à fin juin 2024.

Tableau des flux de trésorerie consolidés :

(comptes non audités)

30/06/2025 31/12/2024 (en milliers d'euros) 6 mois 12 mois Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Résultat net de la période -23 540 -33 113 Elimination des amortissements des immobilisations et droits d'utilisation et autres dépréciations 10 838 8 109 Plus ou moins-values sur cession d’actifs -22 188 Provision et avantage du personnel 19 186 Coût des paiements fondés sur des actions -877 -587 Résultat financier -1354 -4 394 Plus ou moins-values sur actifs financiers éliminés 0 -366 Subvention liée à la différence de taux - IAS 20 - Emprunts -110 -155 Capacité d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts -15 047 -30 132 Variation du besoin en fonds de roulement 230 -63 Impôts payés 0 0 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -14 816 -30 195 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -637 -59 403 Variation des dettes sur immobilisations -20 728 16 210 Frais de développement capitalisés -1 051 -3 165 Cession d'immobilisation 22 1 Acquisition d'actifs financiers -49 -24 606 Diminution d'actifs financiers 19 873 385 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -2 570 -70 578 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Augmentation de capital 0 139 Actions propres 47 -71 Emission emprunts et dettes financières 1 446 760 Remboursements d'emprunts et dettes financières -2 144 -3 831 Paiement de dettes de loyers (IFRS 16) -579 -1 440 Intérêts financiers nets versés -993 -1 639 Autres produits et charges financières 1 526 4 801 Flux de trésorerie liés aux activités de financement -699 -1 281 Variation de la trésorerie -18 084 -102 055 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 89 767 191 821 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 71 682 89 767 Variation de la trésorerie -18 084 -102 055

Le Groupe dispose d’une visibilité au-delà des douze prochains mois, sur la base d’une trésorerie de 72 millions d’euros au 30 juin 2025, contre une réserve financière de 109 millions d’euros au 31 décembre 2024, incluant 89 millions d’euros de trésorerie et 19 millions d’euros d’actifs financiers reclassés en trésorerie au premier semestre 2025.

La consommation de trésorerie nette sur la période, s’élève donc à 18,1 millions d’euros, contre 102,1 millions d’euros sur l’année 2024. Les 18,1 millions d’euros consommés sur la période incluent -20 millions d’euros de règlements aux fournisseurs associés au projet de Longlaville au titre des engagements déjà pris à l’annonce du décalage du projet,

-17,1 millions d’euros de cash pour la gestion courante de l’activité, compensés pour partie par +19 millions d’euros d’actifs financiers reclassés en trésorerie disponible.

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et les travaux de construction de la première usine de biorecyclage au monde devraient reprendre fin 2025 sous réserve de l’obtention des financements complémentaires nécessaires. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature puis un deuxième article publié par Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec CARBIOS dans un consortium textile. CARBIOS fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

LinkedIn : carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code FR0011648716

Ticker Code Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie réels, ses partenariats, ses contrats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie, ses partenariats, ses contrats et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont aussi invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document de référence universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de survenue de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

