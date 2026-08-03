Carbios fait un point d’étape sur le financement de son projet d’usine à Longlaville

Carbios réaffirme son ambition de construction de l’usine de Longlaville

Des étapes importantes en vue de la sécurisation du financement du projet ont été franchies

L’objectif annoncé d’un closing d’ici le 30 septembre 2026 ne pourra cependant pas être tenu ; Carbios tiendra le marché régulièrement informé des avancées





Clermont-Ferrand (France), le 3 août 2026 (18h00 CEST). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) fait un point sur le financement de son projet de construction de l’usine de Longlaville.

Depuis sa communication du 30 mars 2026 1 , Carbios a franchi des étapes importantes dans la sécurisation du financement de ce projet. En particulier, certains partenaires bancaires ont d’ores et déjà obtenu l’accord de leur comité de crédit, marquant une avancée significative dans le processus.

Compte tenu du caractère particulièrement innovant et pionnier du projet qui implique de multiples parties prenantes, certaines d’entre elles poursuivent leurs travaux de due diligence. Ce temps d’instruction ne permet pas de tenir l’objectif préalablement annoncé d’un closing du financement d’ici le 30 septembre 2026, ce qui décale mécaniquement l’horizon prévisionnel de démarrage de production de l’usine 2 .

Carbios demeure pleinement mobilisée et confiante dans sa capacité à réunir les conditions nécessaires à la sécurisation du financement de son usine de Longlaville et fera un point à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels le 24 septembre 2026.

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À propos de Carbios

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Carbios est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ont pris part à un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile. Carbios fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

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1 : Voir le communiqué de presse « Grâce à des avancées significatives dans le financement de son projet industriel en France, Carbios confirme son objectif de construction de l’usine de Longlaville » diffusé par la Société le 30 mars 2026.

2 : Précédemment prévu pour le S1 2028 (voir le communiqué ci-dessus).

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