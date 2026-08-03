Carbios fait un point d’étape sur le financement de son projet d’usine à Longlaville

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) fait un point sur le financement de son projet de construction de l’usine de Longlaville.



Depuis sa communication du 30 mars 2026 , Carbios a franchi des étapes importantes dans la sécurisation du financement de ce projet. En particulier, certains partenaires bancaires ont d’ores et déjà obtenu l’accord de leur comité de crédit, marquant une avancée significative dans le processus.



Compte tenu du caractère particulièrement innovant et pionnier du projet qui implique de multiples parties prenantes, certaines d’entre elles poursuivent leurs travaux de due diligence. Ce temps d’instruction ne permet pas de tenir l’objectif préalablement annoncé d’un closing du financement d’ici le 30 septembre 2026, ce qui décale mécaniquement l’horizon prévisionnel de démarrage de production de l’usine .



Carbios demeure pleinement mobilisée et confiante dans sa capacité à réunir les conditions nécessaires à la sécurisation du financement de son usine de Longlaville et fera un point à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels le 24 septembre 2026.