CARBIOS annonce la mise à disposition de son Document d’enregistrement universel 2025

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Document d’enregistrement universel 2025, incluant :
• le rapport annuel 2025, constitué du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement d’entreprise et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
• les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires,
• le descriptif du programme de rachat d'actions,
a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 avril 2026 sous le numéro D.26-0301.
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