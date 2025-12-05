Capricor progresse après une levée de fonds de 150 millions de dollars dans le sillage de l'envolée de ses actions

5 décembre -

** Les actions de Capricor Therapeutics CAPR.O sont en hausse de 4,5 % à 26,55 $ **avant l'ouverture du marché** après que la société a capitalisé sur la montée en flèche de ses actions en augmentant ses capitaux propres

** La biotech basée à San Diego (Californie) **a vendu vendredi matin** () 6 millions d'actions à 25 dollars pour un produit brut de 150 millions de dollars

** Mercredi, les actions de CAPR ont bondi de 371 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis 8 ans après que la société a déclaré () que sa thérapie cellulaire expérimentale, Deramiocel, avait ralenti la progression de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) **lors d'un** essai de phase avancée

** Jeudi, les actions ont chuté d'environ 15 % pour atteindre 25,40 $

** Les 10 analystes considèrent CAPR comme "strong buy" ou "buy"; PT médian de $44 en hausse par rapport à $21.50 il y a un mois, selon LSEG