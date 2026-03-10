Capricor bondit alors que la FDA reprend l'examen de son médicament contre les maladies musculaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Capricor Therapeutics CAPR.O augmentent de 15,4 % à 35,2 dollars ** CAPR annonce que la FDA américaine a levé sa lettre de réponse complète et a repris l'examen du deramiocel, le traitement de CAPR contre la dystrophie musculaire de Duchenne

** La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie génétique qui affaiblit les muscles et affecte le cœur ** La FDA a indiqué dans sa lettre de réponse complète en août dernier que les données soumises pour le deramiocel ne répondaient pas aux exigences d'efficacité et a demandé à l'entreprise de fournir des preuves supplémentaires ** La société indique que la FDA a fixé une date d'action cible au 22 août 2026, après avoir examiné les données de stade avancé que la société a divulguées l'année dernière

** En incluant le mouvement de la séance, l'action CAPR a augmenté de 17,3 % depuis le début de l'année