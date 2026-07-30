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Capricor atteint son plus bas niveau depuis deux ans après le vote défavorable d'un comité de la FDA concernant un traitement contre la myopathie de Duchenne
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 17:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

30 juillet - ** L'action du développeur de médicaments Capricor Therapeutics CAPR.O chute de 50 % à 3,27 dollars

** Le titre a atteint son plus bas niveau depuis plus de deux ans et affiche une baisse d'environ 92 % par rapport à son plus haut sur 52 semaines, à 40,37 dollars, atteint en décembre 2025

** Le comité d’experts indépendants de la FDA américaine a voté à 9 voix contre 3 contre la thérapie cellulaire de Capricor , le deramiocel, invoquant l’absence de preuves convaincantes de son efficacité dans le traitement des cardiopathies liées à la myopathie de Duchenne

** Les responsables de la FDA ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que Capricor ait modifié des analyses statistiques clés après la fin de l’étude

** Les analystes de Cantor Fitzgerald estiment que le ton de la FDA était "extrêmement négatif" et considèrent que l'avenir du deramiocel s'annonce "peu prometteur"

** L'action Capricor a chuté d'environ 83 % , passant de 19,70 dollars à la clôture de vendredi à 3,27 dollars jeudi, depuis que la FDA a publié lundi ses documents d'information

** Plus de 14,3 millions d’actions ont été échangées, soit environ 4,5 fois le volume moyen sur 30 jours du titre

** La FDA devrait se prononcer sur ce traitement d’ici le 22 août, bien qu’elle ne soit pas tenue de suivre la recommandation du comité

En tenant compte de la variation de la séance, le titre affiche une baisse de88,7% depuis le début de l'année

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CAPRICOR THERAP
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 17:47:12.

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