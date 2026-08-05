Capri Holdings revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison des mauvais résultats de Michael Kors

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des chiffres, ajout de précisions aux paragraphes 4, 8 à 11, ajout de graphiques)

Capri Holdings CPRI.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, invoquant des retards d'approvisionnement au deuxième trimestre pour sa marque phare Michael Kors et un ralentissement de la demande pour ses sacs à main et accessoires haut de gamme sur certains marchés.

L'action de la société new-yorkaise reculait de 2 % en pré-ouverture.

Le groupe de luxe new-yorkais a déclaré que Michael Kors, sa plus grande marque en termes de chiffre d’affaires, subirait une perte de 50 millions de dollars au deuxième trimestre en raison de retards dans l’approvisionnement, ainsi qu’une perte supplémentaire de 50 millions de dollars sur l’exercice fiscal en raison d’une demande plus faible en Europe et sur les marchés émergents, liée au conflit au Moyen-Orient.

Capri table désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 3,40 milliards de dollars pour l’exercice 2027, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes d’environ 3,53 milliards de dollars.

Il a toutefois réaffirmé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action d’environ 2,15 dollars, indiquant qu’il réduirait ses charges d’exploitation pour compenser la baisse des ventes.

Les entreprises américaines du secteur du luxe sont confrontées à une demande inégale, les consommateurs, lassés par l’inflation, se montrant plus réticents à effectuer des achats non essentiels, tandis que l’incertitude économique pèse sur les dépenses sur les principaux marchés internationaux.

Michael Kors a également fait l’objet de critiques concernant l’innovation de ses créations ces dernières années, contrairement à son concurrent dans le secteur des sacs à main, Coach , détenu par Tapestry TPR.N , qui s’est imposé comme une marque phare auprès de la génération Z.

Le chiffre d’affaires de Michael Kors a reculé à 590 millions de dollars au cours du trimestre clos le 27 juin, contre 635 millions de dollars un an plus tôt, marquant ainsi le 15e trimestre consécutif de baisse des ventes pour la marque.

Capri a déclaré s'attendre à ce que Jimmy Choo poursuive sa croissance et renoue avec la rentabilité, le chiffre d'affaires de la marque ayant progressé de 10,5 % pour atteindre 179 millions de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d’affaires de la société au premier trimestre a reculé de 3,5 % à 769 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 752,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a annoncé un bénéfice par action ajusté trimestriel de 67 centimes, contre une estimation de 40 centimes par action.