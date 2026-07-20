Capital One obtient gain de cause dans un procès où on lui reprochait d'appliquer des taux d'intérêt excessifs sur ses cartes de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la décision et tente d'obtenir des commentaires tout au long de l'article) par Jonathan Stempel

Capital One COF.N a convaincu lundi un juge fédéral du Maryland de rejeter un projet de recours collectif accusant la banque d’appliquer des taux d’intérêt excessifs à ses clients détenteurs de cartes de crédit. Le juge fédéral Theodore Chuang a rejeté l'argument selon lequel la loi fédérale sur les banques (National Bank Act) interdisait à Capital One, l'un des plus grands émetteurs de cartes de crédit aux États-Unis, d'appliquer des taux supérieurs aux plafonds autorisés dans son État d'origine, la Virginie .

* La plaignante principale, Lynn Strange, a déclaré que Capital One lui avait appliqué un taux d’environ 30 % pendant plus d’un an, alors même qu’elle remboursait régulièrement les intérêts et une partie du capital sur un solde restant dû oscillant autour de 2 000 dollars.

* Elle a qualifié ce taux d’“usuraire”, celui-ci étant cinq fois supérieur au taux maximal de 6 % autorisé, selon elle, par la Virginie, et a affirmé n’avoir jamais “accepté” ce taux plus élevé.

* M. Chuang a toutefois fait valoir que le contrat de carte de crédit de Mme Strange autorisait Capital One à modifier les conditions, et que la volonté de la banque de permettre à Mme Strange d’effectuer des achats à condition qu’elle s’engage à régler ses soldes, ses frais et ses commissions justifiait ces modifications.

* “Le contrat de carte de crédit, bien qu’il mette davantage l’accent sur les obligations de Mme Strange, contient de multiples dispositions constituant des engagements de la part de Capital One et est donc, de manière générale, étayé par une contrepartie”, ce qui le rend exécutoire, a écrit le juge de Greenbelt.

* Chuang a également précisé que le plafond de taux présumé de 6 % en vigueur en Virginie ne s’appliquait qu’aux contrats ne prévoyant pas de taux d’intérêt explicite.

* Les avocats de Mme Strange n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Capital One et ses avocats n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

* Le siège social de Capital One se trouve à McLean, en Virginie.